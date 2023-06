D'Lëtzebuerger Liichtathleetin war bei engem Meeting zu Dessau an Däitschland iwwer d'Distanz vun 100 Meter am Asaz.

D'Patrizia van der Weken huet sech bei der 25. Editioun vum internationale Liichtathleetik-Meeting "Anhalt2023" zu Dessau iwwer 100 Meter duerchgesat.

Si kënnt an enger Zäit vun 11,02 Sekonnen op déi éischt Plaz, virun den Däitschen Chelsea Kadiri an der Tiffany Eidner. Dëse Chrono bedeit een neie Lëtzebuerger Rekord. Hiren ale stoung bei 11,12 Sekonnen. Mam neie Rekord ass déi jonk Lëtzebuergerin ënnert der Norm fir d‘WM bliwwen (11,08 Sekonnen) an och ënnert der Norm fir d‘Olympesch Spiller (11,07), mä den Zäitraum vun enger Qualifikatioun fänkt den 1. Juli un.