Zanter e Méindeg an nach bis de 24. Juni ass d'Lëtzebuerg Dammennationalekipp am Billie Jean King Cup am Asaz.

Gespillt gëtt an Nordmazedonien zu Skopje op Terre battue. Lëtzebuerg spillt an der Poule A zesumme mat Zypern, Montenegro, Armenien a San Marino. Fir Lëtzebuerg si vun der Kapitänin Anne Kremer d'Marie Weckerle, d'Liz Baddé, d'Claudine Schaul, d'Eleonora Molinaro an d'Laura Palumbo nominéiert ginn.