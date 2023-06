No der Optakt-Victoire géint de Montenegro hu sech Molinaro a Co misse mat 1:2 géint Zypern geschloe ginn.

Beim Billie Jean King Cup am Tennis gouf et e Mëttwoch déi éischt Néierlag fir d'Lëtzebuerger Dammen. Mat 1:2 huet ee sech Zypern misse geschloe ginn.

Den éischte Simple hat d'Eleonora Molinaro an zwee Sätz mat 2:6 an 3:6 géint d'Daria Frayman verluer. Am zweeten Eenzel huet sech dunn d'Marie Weckerle an zwee Sätz mat 6:3 a 6:4 géint d'Maria Constantinou duerchgesat an domadder op 1:1 tëscht Lëtzebuerg an Zypern ausgeglach. Am decisiven Dubbel huet sech dunn allerdéngs d'Lëtzebuerger Koppel Eleonora Molinaro a Claudine Schaul missen an dräi Sätz mat 6:7, 7:5 an 3:6 géint den Duo Constantinou / Frayman geschloe ginn.

En Donneschdeg geet et fir d'FLT-Damme schonn nees virun. Hei waart da San Marino.