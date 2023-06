Zanter en Dënschdeg ass fir d'Beachvolleyball-Fans eng méi lass hei zu Lëtzebuerg.

Nach bis e Samschdeg gëtt um Kierchbierg bei der Coque den "Queen and King of the Court" gespillt. Op RTL.lu kënnt Dir vun en Donneschdeg bis e Samschdeg all Dag d'Matcher am Livestream suivéieren.

LINK: Hei fannt Dir d'Resultater vun den Hären

LINK: Hei fannt Dir d'Resultater vun den Dammen

Programm

Donneschdeg, 29. Juni 2023: 13 Auer bis 22.30 Auer

Kee Commentaire

Freideg, 30. Juni 2023: 14 Auer bis 22.30 Auer

Kee Commentaire

Samschdeg, 1. Juli 2023: 10.30 Auer bis 22.30 Auer

Mat Commentaire vum Marc Burelbach