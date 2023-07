Vum 13. bis de 16. Juli ass d'WM am Triathlon zu Hamburg. De gréissten Triathlon weltwäit geet am Häerz vun Hamburg iwwert d'Bün.

D'Schwammen an der Alster, duerch e 40 Meter laangen Tunnel, mam Vëlo a Lafen laanscht d'Hotspotte vun dëser vun Touriste beléifte Stad, mat Arrivée um Rathausmarkt.

Bei de Juniore sinn den David Lang, de Poli Stoffel an den Aurélien Carré op der Sprintdistanz am Asaz (0,5 km Schwammen, 20 km Vëlo, 5km Lafen) a bei de Juniorinnen d'Linda Krombach an d'Gwen Nothum.

D'lescht Joer gouf den David Lang 6. op der Weltmeeschterschaft vun de Junioren, sou dass ee ka gespaant sinn, wéi dee jonken Triathlet zu Hamburg wäert ofschneiden.

D'Jeanne Lehair an de Bob Haller starte bei der Elite iwwer d'Olympesch Distanz (1,5km Schwammen, 40km Vëlo, 10 km Lafen). D'Jeanne Lehair gouf viru kuerzem Europameeschterin a wäert e Wuert matschwätzen, wann et ëm d'Victoire geet. Beim Bob Haller steet d'Fro am Raum, wéi hie sech vu senger Chute wärend den European Games erholl huet.

No der 11. Plaz op de European Games kann een och gespaant sinn, wat fir eng Plaz am Relais Mixte erausspréngt, wann d'Topnatioune fir de Weltmeeschtertitel kämpfen.