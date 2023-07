Virun ronn 2 Wochen huet d'Jenny Warling op de European Games zu Krakau am Karate d'Bronzemedail gewonnen.

Et war eng richteg Sensatioun, well déi 29 Joer jonk COSL-Elite-Sportlerin, no hirem Kräizbandrëss Enn 2022, ouni Kompetitioun gestart war. De leschten Dënschdeg gouf si vun hirer Federatioun fir dësen Exploit geéiert an de Sam Rickal war fir eis mat dobäi an huet mam Jenny Warling iwwert dëse Succès geschwat.

Datt d'Jenny Warling op internationalen Tournoie Medaile gewanne kann, huet si an der Vergaangenheet scho bewisen. Ënner anerem den Europameeschtertitel 2019, wéi och 2 Mol Bronze op de European Games. Trotzdeem war dësen Exploit ënnert deene bekannten Ëmstänn eng riseg Iwwerraschung.

Enn d'lescht Joer hat d'Jenny Warling sech am Training d’Kräizbänner gerass. Laang war onkloer, ob déi 29 Joer jonk COSL-Elite-Sportlerin mat Zäit géif fir d'European Games am Juni fit ginn. No der Operatioun huet si fläisseg un hirem Comeback geschafft. Trotzdeem stoung hannert der Qualifikatioun fir dësen Tournoi nach ee grousst Fragezeichen.

Virun dem gewonnenen Europameeschtertitel 2019 hat d'Jenny Warling sech och scho virum Tournoi d'Kräizbänner am nämmlechte Knéi gerass. Anescht wéi bei dësem Exploit hat si deemools awer d'Kompetitioun virun der EM an de Been. Aus zäitleche Grënn war dat dës Kéier awer net méiglech an d’Karateka vum KC Walfer war mat enger Ongewëssheet op d'European Games gereest.

No de European Games steet d'Weltmeeschterschaft zu Budapest an Ungarn am Oktober als nächst grousst internationaalt Turnéier virun der Dier. Déi nächst Woche profitéiert d'Jenny Warling fir nach weider un der Reeducatioun vum Knéi ze schaffen, ier dann no der Vakanz den éischte K1-Tournoi a Preparatiounsturnéieren um Programm stinn. En Zil fir d'WM huet si momentan nach net.

D'Zukunft am Karate ass fir d'Jenny Warling nach onkloer. Hir zweet grouss Passioun ass de Futtball an do spillt si fir den SC Ell an der éischten Lëtzebuerger Dammen-Divisioun. Opgrond vun hirer Blessur, de European Games an der WM huet déi geléiert Stiermerin do awer misse pausen. No der Karate-Karriär wier u sech nees méi Zäit fir widder dat ronnt Lieder ze rennen, wéini steet awer nach net fest.

Ier et awer sou wäit ass, läit dem Jenny Warling säi Fokus awer komplett op der Weltmeeschterschaft am Oktober. A villäicht kënnt do jo nach eng Medail dobäi.