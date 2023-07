Knapp Defaite fir den Alex Knaff (WR 604).

D’Lëtzebuerger Nummer 1 huet sech no haardem Kampf mat 7-6 6-7 a 6-7 dem Däitsche Kai Wehnelt (WR 605) misse geschloe ginn. De Chris Rodesch (WR 748) hat sengersäits kee Problem mam Fransous Théo Papamalamis. De College Champion huet kloer mat 6-1 a 6-4 gewonnen a steet lo an der 1/4 Finale.

No engem Succès an zwee Sätz géint Calzi/Vakan spillt d'Koppel Knapp /Rodesch am Dubbel d'Finale vum ITF Tournoi am CNT.