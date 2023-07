En Donneschdeg hunn den F91 Diddeleng an de Progrès Nidderkuer hire Retourmatch an der 1. Ronn vun der Conference-League-Qualifikatioun gespillt.

Den F91 Diddeleng konnt sech am Allersmatch doheem mat 2:1 géint St. Patrick's Athletic aus Irland duerchsetzen, iwwerdeems Nidderkuer 2:2 géint KF Gjilani aus dem Kosovo gespillt huet.

Nidderkuer huet an der zweeter Hallschent richteg Gas ginn a konnt de Match um Enn mat 2:0, duerch e Gol vum Mazure (65') an ee vum Jarmouni (90+1'), fir sech entscheeden. An der zweeter Ronn trëfft de Progrès lo op den FC Midtjylland.

Diddeleng wënnt géint St. Patrick's



Méi spannend war d'Partie vum F91 géint den iresche Géigner. Direkt an der 9. Minutt konnt de Van Lingen den 1:0 markéieren. Kuerz drop den Ausgläich an der 22. Minutt duerch en Eegegol vum Desprez. Sou ass et dann och an d'Paus gaangen.

Et goung spannend weider. Nom 2:1 an der 60. Minutt, hunn déi Diddelenger nach emol Gas ginn. Zwee Mol krut de Van Lingen de Ball an de géigneresche Gol (67' an 90'+5).