De Chris Rodesch an den Alex Knaff sti beim ITF-Tennis-Tournoi zu Esch um Gaalgebierg an der Halleffinall.

De Rodesch huet an der Véierelsfinall an 2 Sätz géint den Éisträicher David Pichler gewonnen a kritt et elo mam Däitschen Marion Vankan ze dinn.

De Knaff huet sech kloer an 2 Sätz géint de Griich Stefanos Sakellaridis duerchgesat a spillt elo an der Ronn vun de leschte 4 géint de Mikalai Haliak.

Am Dubbel huet den Alex Knaff an der Finall mat sengem éisträichesche Partner David Pichler an 3 Sätz, 12:10 am Super Tiebreak, géint d’Gebridder Sakellaridis gewonnen.