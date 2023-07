Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Härennationalekipp e Mëttwoch um 20.15 Auer an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 géint Irland.

Ufank vum Match: 20h15

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h15

Virschau Lëtzebuerg - Irland / Reportage Sam Rickal

Huet d'FLBB-Selektioun no der däitlecher Defaite de leschte Samschdeg géint Kroatien déi richteg Schlëss aus dem Match gezunn? Géint Irland wëllt een op alle Fall ee positiivt Resultat maachen.

62:98 huet sech d'FLBB-Selektioun de leschte Samschdeg zu Opatija géint Kroatien misse geschloe ginn. D'Analys vun Match gouf gemaach an et huet ee festgehalen, datt ee phaseweis gutt matgehalen huet, mee um Enn huet et virum Kuerf un der néideger Reussite gefeelt. Nëmmen 3 vun 22 Schëss vun der 3. Linn sinn eragaangen an am Ganze goufen 8 Fräiwërf laanscht geschoss. Trotzdeem probéiert ee bei der FLBB-Selektioun, déi positiv Saachen zeréck ze behalen.

"Et war natierlech ee ganz schwéiere Match a Kroatien. Dat ass eng Ekipp vu ganz héijem europäesche Format. Mir haten am Fong eise Rhythmus, mee leider Gottes eis Schëss net getraff. Eise Fond de jeu, wéi mir Basket gespillt hunn, war awer ganz korrekt. Dorop wëlle mir opbauen an deenen nächste Matcher."

Den Owend an der Coque steet dann awer ee manner staarke Géigner wéi Kroatien op der anerer Säit. Irland huet sech mat 49:89 nach méi däitlech a Kroatien misse geschloe ginn. D'Ire stinn an der FIBA-Weltranglëscht op der Plaz 96, also 19 Plazen hannert Lëtzebuerg (Plaz 77.) an doduerch kann ee vun engem ausgeglachene Match haut den Owend ausgoen.

"D'Ire sinn eisen Niveau, si hunn an deene leschte Jore vill Progrèse gemaach. Si sinn eng physesch a grouss Ekipp mat 3-4 ganz gudde Spiller. Dat gëtt ee Match op Aenhéicht, dee 50:50 ass. Virun allem heiheem hu mir d'Ambitioun ze gewannen. Et muss een elo kucken, wéi d'Dagesform ass a wéi d'Quote vun de béiden Ekippe sinn. Dann ass dat eng Saach, wou een net weess wéi et ausgeet."

De Match géint Irland gëtt den Owend um 20.15 Auer an der Coque ugepaff. Et ass deen éischte vun zwee Heemmatcher vun der Basket-Nationalekipp. Den nächste Mëttwoch kritt een et dann an der Coque mat Kroatien ze dinn. Momentan steet ee mat engem Punkt op der zweeter Plaz an der Tabell, dat punktgläich mat Irland.

Tabell am Grupp G