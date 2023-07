Kanada konnt sech duerch eng Victoire an eng gutt Ausgangspositioun virum leschte Match bréngen.

No zwee Spilldeeg ass an der Grupp C vun der Weltmeeschterschaft bei den Damme scho quasi alles kloer. No Zwou Victoiren aus zwou Partië si Japan a Spuenien eng Ronn weider. Japan huet sech mat zwee Goler an zwou Minutte géint Costa Rica duerchgesat a Spuenien huet sech kloer mat 5:0 géint Sambia behaapt.

Kanada huet sech dann an eng gutt Ausgangspositioun bruecht, fir eng Ronn weider ze kommen. Dobäi waren d'Irinnen schonn no 4 Minutten a Virsprong gaangen, hu sech awer mat engem Selbstgol an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent selwer bestrooft. No 54 Minutten hunn d'Kanadierinnen da selwer den 2:1 markéiert, wat dann och den Endstand sollt sinn.

D'Resultater am Iwwerbléck

Japan - Costa Rica 2:0

1:0 Naomoto (25'), 2:0 Fujino (27')

Spuenien - Sambia 5:0

1:0 Abelleira Duenas (9'), 2:0 Hermoso (13'), 3:0 Redondo (69'), 4:0 Hermoso (70'), 5:0 Redondo (85')

Kanada - Irland 2:1

0:1 McCabe (4'), 1:1 Connolly (45'+5, sg), 2:1 Leon (54')