Am Grupp H huet Däitschland iwwerraschend géint Kolumbien verluer a Marokko huet déi éischt Victoire bei enger Weltmeeschterschaft gefeiert.

Am Grupp A hu sech mat Norwegen an der Schwäiz déi nächst Ekippe fir d'Aachtelsfinalle qualifizéiert. Der Schwäizer Nationalekipp ass e 0:0 géint Neiséiland duergaange fir op der 1. Plaz ze landen. Neiséiland hat an der Partie déi besser Golchancen, um Enn sollt der Ekipp vun der Trainerin Jitka Klimkova awer kee Gol geléngen. Neiséiland ass domadder net méi bei der WM dobäi.

An der anerer Partie huet sech Norwegen kloer mat 6:0 géint d'Philippinne behaapt a sech déi 2. Plaz am Grupp A geséchert. Schonns an der 1. Hallschent louchen d'Skandinavierinne mat 3:0 vir. Nom Téi sollten nach emol 3 Goler falen. Der Stiermerin Sophie Haug sinn dräi Goler gelongen.

Am Grupp H war et den 2. Spilldag an do huet Däitschland iwwerraschend mat 1:2 géint Kolumbien de Kierzere gezunn. D'Südamerikanerinne waren no der Paus duerch d'Linda Caicedo a Féierung gaangen. An der hektescher Schlussphas huet d'Alexandra Popp no engem Eelefmeter ausgeglach. An der leschter Minutt vun der Nospillzäit huet d'Manuela Vanegas den entscheedende Gol fir hir Faarwe markéiert.

Am anere Match an deem Grupp huet Marokko déi éischt Victoire an hirer WM-Geschicht gefeiert. Géint Südkorea ass de Nordafrikanerinnen e Gol vum Ibtissam Jraidi duergaangen, fir d'Partie ze gewannen.

D'Resultater am Iwwerbléck



Südkorea - Marokko 0:1

0:1 Jraidi (6')

Däitschland - Kolumbien 1:2

0:1 Caicedo (52'), 1:1 Popp (89', Eelefmeter), 1:2 Vanegas (90'+7)

Schwäiz - Neiséiland 0:0

Norwegen - Philippinnen 6:0

1:0 Haug (6'), 2:0 Haug (17'), 3:0 Hansen (31'), 4:0 Barker (48', Selbstgol), 5:0 Reiten (53', Eelefmeter), 6:0 Haug (90'+5)