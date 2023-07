E Méindeg goufen déi leschte Matcher an de Gruppen B an C gespillt.

Nach dräi Ekippen hunn am Grupp B ëm d'Weiderkomme gekämpft. Nigeria ass dann en 0:0 géint Irland duergaangen, fir als Zweet an der Grupp weiderzekommen. Australien a Kanada hu sech ëm déi éischt Plaz an dësem Grupp gestridden. Ma dobäi haten d'Damme vum Organisateur net déi besser Ausgangspositioun, hu sech awer kloer mat 4:0, no zwee Goler vum Raso, ee vum Fowler an ee vum Catley, duerchgesat. Domadder hu sech d'Australierinnen als Éischt an d'Nigerianerinnen als Zweet am Grupp qualifizéiert.

Am Grupp C war scho kloer, datt Spuenien a Japan weider wieren a Sambia a Costa Rica just ëm d'Éiereplaz géife spillen. Am Spëtzematch vun dësem Grupp hunn d'Asiatinnen dunn den Europäerinne keng Chance gelooss. Schonn an der Paus waren d'Japanerinnen 3:0 am Avantage, no zwee Goler vun der Miyazawa an engem vun der Ueki. An der 82. Minutt huet d'Tanaka fir de Schlussscore vu 4:0 gesuergt a sech domadder déi éischt Plaz an der Tabell geséchert. An der zweeter Partie vun dësem Grupp huet Sambia géint Costa Rica gewonnen. An der Paus waren d'Afrikanerinnen 2:0 am Avantage, ma kuerz nom Säitewiessel hat d'Herrera op 1:2 verkierzt. An der Nospillzäit konnt d'Kundananji awer den Deckel op dës Partie dropmaachen.

D'Resultater am Iwwerbléck

Costa Rica - Sambia 1:3

0:1 Mweemba (3'), 0:2 Banda (31',p), 1:2 Herrera (47'), 1:3 Kundananji (90'+3)

Japan - Spuenien 4:0

1:0 Miyazawa (12'), 2:0 Ueki (29'), 3:0 Miyazawa (40'), 4:0 Tanaka (82')

Kanada - Australien 0:4

0:1 Raso (9'), 0:2 Raso (39'), 0:3 Fowler (58'), 0:4 Catley (90'+3)

Irland - Nigeria 0:0