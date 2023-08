En Donneschdeg hat d'Victoria Rausch et nach op der Universiade zu Chengdu a China souverän an d'Halleffinall gepackt.

Op der Universiade zu Chengdu a China huet d‘Victoria Rausch et e Freideg net an d‘Final gepackt.

D'Lëtzebuergerin koum an hirem Laf iwwer 100 Meter Hecken an der Halleffinall, net iwwer déi leschte Plaz eraus an ass 33 Honnertstel iwwer hirem Lëtzebuerger Rekord bliwwen.