Den englesche Stiermer huet e Kontrakt beim däitsche Rekordchampion ënnerschriwwen, dat deelt de Club aus München e Samschdeg de Moie mat.

No laangem hin an hier ass zanter e Freideg den Owend den Transfert vum Harry Kane an dréchenen Dicher. De Kane wiesselt vun den Tottenham Hotspurs aus der Premier League bei den FC Bayern München an d'Bundesliga. Hien e Kontrakt bis 2027 ënnerschriwwen.

Riets ass vun enger Rekord-Transfertzomm vun iwwert 100 Milliounen Euro, dat mellen déi däitsch Medien. De Kane wier domat den deiersten Transfert, dee jee an d'Bundesliga gewiesselt ass.

Den 30 Joer alen englesche Stiermer war e Freideg den Owend zu München gelant an hat dunn direkt de Medezincheck gemaach. Duerno gouf de Kontrakt ënnerschriwwen an den Transfert offiziell matgedeelt.