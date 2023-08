D'Partie tëscht Hesper a Struga gëtt op RTL.lu an op der App am Livestream iwwerdroen.

En Donneschdeg den Owend ginn d'Retourmarcher vun der 3. Qualifikatiounsronn an der Conference League gespillt. De Lëtzebuerger Champion Swift Hesper ass um 20.00 Auer am Stade de Luxembourg géint FC Struga gefuerdert.

Am Allersmatch huet sech de Lëtzebuerger Champion 1:3 auswäerts an Nordmazedonien misse geschloe ginn a muss lo Villes besser maachen, fir nach vum Weiderkomme kënnen ze dreemen. Ënner anerem duerch ee Golkippsfeeler an zwee Eelefmeter huet de Swift an Nordmazedonien de Kierzere gezunn. Och d'Generalprouf e Sonndeg am Championnat huet de Lëtzebuerger Champion an de Sand gesat. Eng 0:2-Defaite zu Péiteng huet gewisen, wou momentan d'Defauten zu Hesper leien. An zwar virum Gol. Trotzdeem probéiert een de Maximum haut den Owend erauszehuelen. Dozou den Trainer vum Swift, de Carlos Fangueiro:



"Et gëtt net einfach. Et war e bësse wéi haut. Mir waren offensiv déi méi geféierlech Ekipp, mee mir hu keng Goler geschoss. Mee et ass machbar. Mir mussen elo kucken, wat mir kënnen änneren. Ech sinn optimistesch fir den Owend."



Am Summer goufen et eng Rëtsch Changementer am Kader. Vill nei Spiller si bäikomm, eng Partie hunn de Veräin verlooss. Dee grousse Kader bréngt mat sech, datt an deene 7 offizielle Matcher bis elo vill rotéiert gouf. Trotzdeem wëll den Dominik Stolz net vun enger Ekipp A an enger Ekipp B schwätzen.



"Nee dat géing ech net sou soen. Mir hu 16-17 Spiller, déi a Fro kommen. Mee anscheinend brauche mir nach e bëssen Zäit, fir eis anzespillen. Mir hu scho rëm esou vill nei Spiller bäikrit, dat geet och net vun haut op muer."



De Swift muss mat 3 Goler Ënnerscheed gewannen, fir sech ouni Verlängerung an Eelefmeterschéisse fir de Playoff vun der Conference League kënnen ze qualifizéieren.

Commentaire: Gilles Tricca a Serge Olmo.

Ufank vum Match: 20h00

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 21h50

De Kader vu Swift Hesper