E Sonndeg gëtt de kompletten 3. Spilldag an der héchster Divisioun am Lëtzebuerger Futtballchampionnat gespillt.

Nieft dem Escher Derby Jeunesse - Fola spillen ënnert anerem nach den Opsteiger Miersch géint Wolz an Déifferdeng kritt et mat Monnerech ze dinn.

All d'Matcher kënnt Dir am Livestream an am Liveticker suivéieren.

