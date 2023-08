E Sonndeg gëtt de komplette 4. Spilldag an der héchster Divisioun am Lëtzebuerger Futtballchampionnat gespillt.

Wolz kritt et mam Opsteiger Schëffleng ze dinn. Fir Wolz gouf et bis ewell nach keng Victoire an dëser Saison, Schëffleng dogéint konnt sech schonn zwee Mol iwwer dräi Punkte freeën.

Um 18.30 Auer ass et dann de Spëtzematch vum 4. Spilldag. De Progrès Nidderkuer kritt et mam Champion Hesper ze dinn.

All d'Matcher kënnt Dir am Livestream an am Liveticker suivéieren.

Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Sport Live Arena

D'Tabell vun der BGL Ligue