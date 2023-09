A Frankräich hunn eis Nopere vu Metz dann ee Punkt an der Partie géint Reims doheem gehalen.

E Sonndeg war et d'Suitte vum Spilldag an den europäeschen Toppligen, wéi der Bundesliga, der Premier League, der Ligue 1 oder der La Liga.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1

0:1 Kaniz (43',p), 1:1 Nkounkou (87')

Frankfurt huet sech doheem géint Köln richteg schwéier gedoen, well een d'Chancen, déi een hat net notze kann. D'Gäscht waren no 43 Minutten duerch en Eelefmeter vum Kainz a Féierung gaangen a réischt an der 87. Minutt ass et dem Nkounkou gelongen, op d'mannst nach ee Punkt fir Frankfurt ze retten.

Union Berlin - RB Leipzig (17h30)

Premier League



FC Liverpool - Aston Villa 3:0

1:0 Szoboszlai (3'), 2:0 Cash (22',sg), 3:0 Salah (55')

Scho fréi an der Partie war Liverpool op der Gewënnerstrooss, well de Szoboszlai schonn no 3 Minutten eng Virlag vum Alexander-Arnold notze konnt, fir seng Faarwen a Féierung ze bréngen. Pech fir Aston Villa koum dunn an der 22. Minutt dobäi, well de Cash de Ball esou ofgefälscht huet, datt hie sengem Golkipp keng Chance méi gelooss huet. No der Paus huet de Salah dunn nach een drop gesat, dat no engem Corner vum Darwin Nunez.

FC Arsenal - Manchester United (17h30)

Ligue 1

FC Metz - Stade Reims 2:2

1:0 Sabaly (7'), 1:1 Diakité (17'), 1:2 Teuma (52'), 2:2 Jallow (63')

Et goung hin an hier am Stadion just e puer Kilometer hannert der Lëtzebuerger Grenz. Metz konnt no siwe Minutte schonn duerch de Sabaly a Féierung goen, ma 10 Minutte méi spéit huet den Diakité Reims nees zeréckbruecht. Et waren dann och d'Gäscht, déi besser aus der Kabinn koumen an an der siwenter Minutt vun der zweeter Hallschent dunn duerch den Teuma a Féierung gaange sinn. Eppes Klenges méi wéi eng Stonn am Match huet de Jallow Metz nees zeréckbruecht, an de leschten 30 Minutte sollt awer keng Formatioun méi den decisive Gol markéieren.

OGC Nice - Racing Stroossbuerg (17h00)

Serie A

Inter Mailand - AC Florenz (18h30)

La Liga

Wéinst dem ville Reen huet de Match tëscht Atlético Madrid an dem FC Sevilla misste verluecht ginn.

