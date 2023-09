Den däitschen Tennisprofi Alexander Zverev steet an de Véierelsfinallen vun de US Open a kritt et do mat der Nummer 1 vun der Welt Carlos Alcaraz ze dinn.

E Méindeg huet den Zverev sech op viller Distanz iwwer 4 Stonnen a 40 Minutten a fënnef Sätz géint den Italiener Jannik Sinner behaapt. An den aneren Aachtelsfinallen huet sech nach de Russ Danil Medvedew a 4 Sätz géint den Australier Alex De Minaur behaapt. Bei den Dammen ass en Dënschdeg den Owend déi éischt Véierelsfinall tëscht dem Jelena Ostapenko an dem Cory Gauff.