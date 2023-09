Lëtzebuerg klasséiert sech an der Ekippewäertung op der Europameeschterschaft am Dressurreiden op der 11. Plaz vu 16 Natiounen.

Dat viru grousse Reitsportnatiounen wéi Norwegen, der Schwäiz a Finnland. Groussbritannie gewënnt Gold, Däitschland kritt Sëlwer an Dänemark séchert sech d'Bronzemedail.

Och wann déi Däitsch Dressurreiderin Jessica von Bredow-Werndl mat hirer Mier TSF Dalera BB mat 84,612 % déi héchsten Nott vun de Riichter kritt huet, ass et fir Däitschland net duergaangen, fir sech als Ekipp op der éischter Plaz ze behaapten. Déi zwou Brittesch Dressurreiderinnen, Charlotte Dujardin mat hirem Minnech Imhotep (82.422%) an d'Europameeschterin vum leschte Joer Charlotte Fry mat hirem Hengscht Glamourdale (81.258%) hu Groussbritannie Gold geséchert.

Fir an der Ekippewäertung matzemaachen, musse sech mindestens dräi Reider an hir Päerd fir d'Europameeschterschafte qualifizéieren. Déi meeschte Länner hu véier Reider um Start an doduerch e sougenannte "Streichergebniss" zegutt.

Deel vun der Lëtzebuerger Dressurekipp op dëser Europameeschterschaft, déi nach bis e Sonnden zu Riesenbeck a Nordrhein-Westfalen stattfënnt, sinn d’Fie Christine Skarsoe mam Hengscht Imperador dos Cedros (71.273% an der Teamwäertung), den Nicolas Wagner Ehlinger mam Quarter Back Junior FRH (72.438% an der Teamwäertung) an de Mathis Goerens mam Riptide NRW (64.689% an der Teamwäertung).

D'Fie Christine Skarsoe an den Nicolas Wagner Ehlinger hu sech fir d'Eenzelwäertung am Grand Prix Special op dëser Europameeschterschaft qualifizéiert a starten e Freideg an engem Starterfeld vun 30 Dressureiderinnen a -reider.

Dräi Natiounen hu sech op dëser Europameeschterschaft en Ticket fir d'Olympesch Spiller zu Paräis 2024 geséchert. D'Belsch, Éisträich a Spuenien kënne sech elo drop virbereeden, fir tëscht dem 27. Juli an dem 6. August 2024 um Site vum Schlass zu Versailles géint Polen, d'USA, Holland, Däitschland, Schweden, Dänemark a Groussbritannien unzetrieden. Weder d'Lëtzebuerger Dressurekipp nach en eenzel Reider huet sech bis elo qualifizéiert.