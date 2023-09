E Freideg den Owend spillen d'Rout Léiwen am Stade de Luxembourg géint Island.

Um Platto sinn den Tom Flammang an de Marc Oberweis

Kommentéiert gëtt de Match vum Jeff Kettenmeyer an Eric Hoffmann



Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h30

Ufank vum Match: 20h45

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h45



Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL Zwee