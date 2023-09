E Samschdeg den Owend stounge sech an der Finall vun den Damme bei de US Open d'Coco Gauff an d'Aryna Sabalenka géigeniwwer.

Fir déi eréischt 19 Joer al US-Amerikanerin sollt et virum heemesche Public de bis ewell gréisste Succès vun hirer Karriär ginn. An engem wiesselhafte Match setzt si sech virun den 23.000 Spectateuren am Arthur Ashe Stadium an 3 Sätz mat 2:6, 6:3 a 6:2 géint hir Konkurrentin aus Belarus duerch a séchert sech domadder den éischten Titel bei engem Grand Slam an hirer Karriär.

No hirer Victoire an der Final klëmmt d'Gauff an der Weltranglëscht op déi 3. Plaz. Iwwerdeems huet d'Sabalenka trotz hirer Néierlag genuch Punkte gesammelt, fir d'Polin Iga Swiatek als nei Nummer 1 ofzeléisen.