E Mëttwoch war d'Auslousung am Tennis-Davis-Cup fir den Opstig an de Weltgrupp 1. Déi Lëtzebuerger Selektioun muss am Februar a Kolumbien untrieden.

Südamerikaner stinn aktuell an der Weltranglëscht op der 20. Plaz. D'Ekipp vum Team-Kapitän Gilles Muller op der 64. Plaz.