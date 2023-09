An der englescher Premier League bleift Liverpool ongeschloen, wärend Chelsea weider am Déif bleift. An Italien ass Inter Mailand weider Éischten.

An der hollännescher Eredivisie gouf den Topmatch tëscht Ajax Amsterdam a Feyenoord Rotterdam no 60 Minutten ofgebrach. D'Heemekipp louch schonn no 40 Minutten 0:3 hannen, wat d'Supporteren dozou beweegt huet, hir Roserei erauszeloossen. De Match gouf eng éischt Kéier ënnerbrach, nodeem e Béierbecher op den Terrain geflu war. Nom Säitewiessel sinn du Feierwierkskierper op den Terrain geheit ginn, soudass de Match eng zweet Kéier ënnerbrach gouf. No enger drëtter Eskalatioun huet den Arbitter de Match dunn ofgebrach. Tëscht de Supportere vu béiden Ekippe besteet scho jorelaang eng grouss Feindschaft.

Bundesliga

Leverkusen - Heidenheim 4:1

1:0 Boniface (9'), 1:1 Dinkci (58'), 2:1 Hofmann (63'), 3:1 Boniface (74', Eelefmeter), 4:1 Adli (82')

An der éischter Hallschent war et en dominanten Optrëtt vun der Werkself; si hu 14 Mol op de Gol geschoss a keng Golchance zougelooss. Leverkusen huet et awer verpasst, méi aus senge Chancen ze maachen. An der zweeter Hallschent goung et sou weider, bis Heidenheim mam zweete Schoss op de Gol den Ausgläich markéiere konnt. Bayer huet awer direkt geäntwert a goung nees a Féierung. Dës huet d'Ekipp vum Trainer Xabi Alonso bis zum Schluss nach ausgebaut a verdéngt fir sech entscheet.

Frankfurt - Freiburg 0:0

Et war den éischte Match an der lafender Bundesligasaison, an deem kee Gol gefall ass. An enger Partie ouni vill Golchancen hat Frankfurt e bësse méi vum Match, mee war och net zwéngend. Déi déckst Chance hat de Marmoush fir d'Eintracht kuerz virun der Paus. Freiburg hat sech an der Nospillzäit ze fréi iwwer de vermeintlechen decisive Gol gefreet; dëse gouf wéinst Abseits oferkannt an de Match blouf ouni Gol.

Premier League

Arsenal - Tottenham 2:2

1:0 Romero (26', Eegegol), 1:1 Son (42'), 2:1 Saka (54', Eelefmeter), 2:2 Son (55')

Am North London Derby gouf et kee Gewënner. Arsenal war an der Ufanksphas besser, huet awer op en Eegegol vum Romero musse waarden, fir den éischte Gol vum Match ze markéieren. Duerno sinn d'Spurs besser an de Match komm a konnten duerch de Kapitän Son nach virun der Paus ausgläichen. Kuerz nom Säitewiessel kruten d'Gunners, no Iwwerpréiwung duerch de VAR, en Handeelefmeter zougesprach. Dës nei Féierung huet de Son awer am Géigenzuch erëm ausgeglach. Duerno ass de Match verflaacht an et goufen net méi vill Zeene viru béide Goler.

Chelsea - Aston Villa 0:1

0:1 Watkins (73')

Chelsea leeft sengen Uspréch weider hannendrun an huet sech och doheem musse geschloe ginn. Et war eng turbulent éischt Hallschent, an där awer keng Ekipp de Gol getraff huet. No Säitewiessel haten d'Blues wuel nach eng Rei gutt Chancen, hunn awer no der Rouder Kaart fir de Gusto d'Kontroll iwwer de Match verluer. Aston Villa huet doraus Kapital geschloen an duerch de Watkins den decisive Gol geschoss.

Liverpool - West Ham 3:1

1:0 Salah (16'), 1:1 Bowen (42'), 2:1 Nunez (60'), 3:1 Diogo Jota (85')

Liverpool feiert seng fënneft Victoire hannerteneen a bleift dës Saison ongeschloen. Duerch e berechtegten Eelefmeter goungen d'Reds a Féierung a waren duerno och déi besser Ekipp. West Ham huet op Kontere gelauert a konnt virun der Paus nach ausgläichen. Am zweeten Duerchgang war et dat selwecht Bild: Liverpool huet de Match bestëmmt an hat och eng Rei Golchancen. Duerch de Gol vum Nunez hat Liverpool nach méi Confiance, mee de Match war eréischt nom 3:1 entscheet, well West Ham ëmmer nees Kontere setze konnt.

Sheffield - Newcastle 0:8

0:1 Longstaff (21'), 0:2 Burn (31'), 0:3 Botman (35'), 0:4 Wilson (56'), 0:5 Gordon (61'), 0:6 Almiron (68'), 0:7 Guimaraes (73'), 0:8 Isak (87')

Serie A

Empoli - Inter Mailand 0:1

0:1 Dimarco (51')

Inter Mailand bleift no fënnef Spilldeeg feelerfräi. Och beim Tabelleleschten Empoli hu sech d'Nerazurri keng Bléisst ginn a verdéngt gewonnen. Och wann de Match bis zum Schluss oppe war, war d'Heemekipp iwwer de ganze Match net geféierlech genuch. Inter Mailand bleift mat 15 Punkten un der Tabellespëtzt.

Bologna - Neapel 0:0

Neapel ass net géint dat defensiivt Bollwierk vu Bologna ukomm a muss sech mat engem Punkt zefridde ginn. De Champion hat wuel gutt Chancen, mee den Osmihen huet de Ball eng Kéier un de Potto gesat an en Eelefmeter verschoss.

Ligue 1

Metz - Stroossbuerg 0:1

0:1 Diarra (83')

Den detailléierte Resumé vum Match fannt Dir bei de Kolleege vun RTL Infos.

RC Lens - Toulouse 2:1

0:1 Gelabert (33'), 1:1 Said (45'+1), 2:1 Guilavogui (84')

La Liga

