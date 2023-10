Aus der däitscher Futtball-Bundesliga ass et d’Nouvelle, dass den éischten Trainer fir des Saison muss säin Hutt huelen.

Aus den éischte 7 Matcher gouf et just 5 Punkten. Aktuell ass et fir Augsburg Plaz 15 an der Tabell.

Den U-23-Coach Tobias Strobl mécht den Interim, bis en neien Trainer fonnt ass.