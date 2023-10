Sidd live dobäi, wann d'Lëtzebuerger Handballerinnen dëse Sonndeg 15.10.2023 um 16 Auer an der Coque géint Schweden spillen.

Sidd live mat dobäi, wann d'Rout Léiwinnen hiren éischte Match am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2024 géint eng ganz staark Ekipp aus Schweden spillen. Bei dëser Europameeschterschaft wäerten och fir déi éischte Kéier 24 Ekippe vertruede sinn.

Mat Schweden erwaart d'Lëtzebuerger Selektioun keng aner Ekipp wéi déi momentan op der 3. beschter Plaz gerankten Ekipp.

Fir all déi, déi näischt dem Zoufall iwwerloosse wëllen, weider Chancen op Tickete kritt Dir bei eis op Instagram, dëse Freideg am Wecker um Radio an awer och bei de Kolleege vun RTL Today an hirer Emissioun "Letz talk Sports".

Dëst Gewënnspill ass bis e Freideg den 13. Oktober online.

Gewënnspill