Gewannt eng Koppel Entréestickete fir de Match nächste Méindeg géint d'Slowakei.

D'Lëtzebuerger Nationalekipp am Futtball spillt am Kader vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2024 hiren zweetleschten Heemmatch. Dëst géint keng aner Ekipp wéi déi momentan zweetplacéiert aus hirem Grupp, géint déi een am Allersmatch 0:0 gespillt hat. D'Ekipp vum Luc Holtz freet sech also op d'Ënnerstëtzung vun Iech, also dem 12. Mann.

Eng Rei weider Chancë kritt Dir dës Woch och bei eis um Radio an op Instagram.

Gewënnspill