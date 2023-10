E Mëttwoch huet déi Europäesch Dëschtennisfederatioun (ETTU) déi zéng europäesch Startplaze fir d'WM 2024 verdeelt.

D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Dëschtennis ass fir d'Weltmeeschterschaft 2024 zu Busan a Südkorea qualifizéiert. D'FLTT-Damme kruten opgrond vun hirer Positioun an der Weltranglëscht an hire Resultater bei der leschter Europameeschterschaft 2023 eng Startplaz.

D'WM ass vum 16. bis de 25. Februar 2024 zu Busan a Südkorea.

D'ETTU huet och déi direkt Qualifikatioun vun der Lëtzebuerger Dammennationalekipp fir d'Team-EM 2025 confirméiert.