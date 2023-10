Am Äishockey huet den Tornado an der 3. Divisioun a Frankräich um drëtte Spilldag déi 1. Néierlag an dëser Saison kasséiert.

D'Lëtzebuerger verléieren a Frankräich bei Dammarie les Lys mat 4:9. Dammarie hellt domadder eng däitlech Revanche vun der 1:10-Nidderlag déi si virun 3 Wochen op der Kockelscheier géint de Tornado hu missten astiechen. D'Lokalekipp vun Dammarie, engem Paräisser Viruert, huet géint eng ganz jonk Lëtzebuerger Ekipp, bei där net manner wéi 8 U20-Spiller um Äis stoungen, eng physesch staark Leeschtung gewisen. Et war dann och déi relativ haart Spillweis vun de Fransouse mat där den Tornado hier Schwieregkeeten hat. Den Tornado huet awer net nëmmen de Match mat 4:9 verluer, mee och de Conor Leonard. Den Amerikaner krut eng Matchstroof, wat bedeit dass hien och de nächste Match géint Chalons net ka spillen. Den Tornado steet no 2 Victoiren an 1 Néierlag mat 6 Punkten op der 2. Plaz an der Tabell.