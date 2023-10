Vum 19. bis den 22. Oktober ass an der Coque den zweeten "Ladies Tennis Master". Mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu, RTL Play an op der App.

Programm:

Luxembourg Ladies Tennis Masters: Halleffinallen

1. Halleffinall: 17h00 Mandy Minella (LUX) vs. Andrea Petkovic (GER)

2. Halleffinall: Anett Kontaveit (EST) vs. Lucie Safarova (CZE)

(mat Kommentar vum Tim Hensgen a Gilles Kremer)

Samschdeg, 21. Oktober 1. Halleffinall vu 17h un - Programm vum RTL ZWEE

déi zweet Halleffinall gëtt am Stream op RTL.lu gewisen

Luxembourg Ladies Tennis Masters: Finall

(mat Kommentar vum Tim Hensgen a Gilles Kremer)

Sonndeg, 22. Oktober vu 14.30h un - Programm vum 1. RTL

News:

Lucie Safarova an Anett Kontaveit an den Halleffinallen

Mandy Minella an Andrea Petkovic stinn an den Halleffinallen

Vill Prominenz um Dag, ier et lassgeet