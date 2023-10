D'Lëtzebuerger Ekipp spillt ëm d'Topplazen an der franséischer D3.

No engem ganz serréierten Match verléiert Tornado um 4. Spilldag knapp mat 7:5 géint den Leader Châlons an fält domadder op déi 4. Tabelleplaz zeréck.

Virun knapp 1.000 Spectateuren hunn d'Lëtzebuerger, nodeems si schon mat 0:3 hanne louchen, gewisen, dass si Charakter hunn an net esou séier opginn. No enger richteger Ophueljuecht si si bis 5:6 erukomm, hu sech dunn awer missten mat 7:5 an leschter Sekonn geschloe ginn.

Den Trainer Eriksson sot nom Match: "De Momentum läit bei ons an deen huelen mir déi nächst Woch mat an den Réckmatch géint Châlons op der Kockelscheier virun heemeschem Publikum".

Goler fir Tornado:

2x Grigorijs Holodkovs

2x Antoine Thomas

1x Colm Cannon

Den nächste Match ass e Samschdeg den 28. Oktober um 19 Auer op der Kockelscheier, dat d'Retourpartie géint Châlons.