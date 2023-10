D'Lëtzebuerger Damme-Futtball-Nationalekipp spillt e Freideg am «Stade Emile Mayrisch» zu Esch géint Tierkei.

Ufank vum Match: 19h30

Viraussiichtlechen Enn: 21h15

Commentaire: Gilles Tricca a Serge Olmo

News

Futtball: Nations League: Lëtzebuerger Damme spillen 1:1 géint Georgien

Futtball: Nations League: Lëtzebuerger Damme gewanne mat 2:0 géint Litauen

FLF Selektioun

Golkippen:

JUNG Joy, SCHLIMÉ Lucie, TÖPLER Celine

Verteideger:

ABREU BARBOSA Ana, BECKER Jessica, DOS SANTOS DA GRACA Kimberley, FREYMANN Liane, KREMER Emma, SILVA FERNANDES Eva, SILVA MACHADO Andreia

Mëttelfeldspiller:

ESTEVEZ GARCIA Marta, FARIA Andreia, SCHMIT Charlotte, SCHMIT Leila, TEIXEIRA LAVINAS Catarina, MINY Anna

Stiermer:

ALBERT Isabel, JORGE MAGALHAES Caroline, LOURENCO MAGALHAES Joana, LUDWIG Nathalie, MARQUES Julie, THOMPSON Amy

Delegation:

Mrs NARDECCHIA Carine, member of the board and head of delegation

Mr MESTRE Antonio, member of the board

Mr SANTOS Daniel, head coach

Mrs CORREIA Cristina, assistant coach

Mr NOEL Jean-Marie, goalkeeper coach

Mr RUTARE Kevin, fitness coach

Mrs THEIS Aurélie, doctor

Mr GOTTINI Mathieu, physiotherapist

Mr LOESEL Pierre, physiotherapist

Mrs THILL Elisabeth, Kit manager

Mrs VIDAL Sylvia, Kit manager