Domadder huet d'Ekipp wéi et schéngt den Trauma vun der leschter WM iwwerwonnen, bei där Italien jo net dobäi war.

Am wichtege Match am Grupp C ass et Italien mat engem 0:0 géint d'Ukrain gelongen, sech direkt fir d'EM an Däitschland d'nächst Joer ze qualifizéieren. Dat hannert England awer virun der Ukrain, déi elo iwwert den Ëmwee vun de Play-offs sech eng Plaz séchere mussen. England an Nordmazedonien dogéint trenne sech 1:1. England war souwisou scho qualifizéiert, Nordmazedonien kann sech net méi qualifizéieren.

Am Grupp E war et Tschechien, dat keng Problemer géint Moldawien hat an sech kloer mat 3:0 duerchsetze konnt. Domadder sinn d'Tschechen fir d'EM qualifizéiert. Albanien a d'Färöer-Inselen kommen net iwwert en 0:0 eraus. Albanien war jo schonn fir d'EM an Däitschland qualifizéiert.

Am Grupp H huet Nordirland 2:0 géint Dänemark gewonnen. Ma fir keng vu béiden Ekippen ännert dat eppes, Dänemark ass qualifizéiert, Nordirland net. Beim Match Slowenien géint Kasachstan, wënnt d'Ekipp aus Slowenien mat 2:1 a qualifizéiert sech domadder direkt fir d'EM. Finnland gewënnt dann och wéi erwaart awer ganz knapp säi Match géint San Marino mat 2:1. Finnland muss elo iwwert d'Play-offs versichen sech eng Plaz op der EM ze sécheren.