E Samschdeg ginn am nationalen Handball d'Véierelsfinalle vun der Coupe gespillt.

Bei den Häre kënnt et zu 2 Spëtzematcher. Den aktuelle Leader Déifferdeng an den Tabellenzweete Bierchem kréien et mateneen ze dinn, an Diddeleng huet Käerjeng op Besuch. Donieft sinn et nach d'Partië Museldall-Esch a Standard-Dikrech.

Och bei den Damme ginn d'Véierelsfinalle gespillt. Hei treffen ënnert anerem Déifferdeng an Dikrech openeen.

D'Partië kënnt dir alleguer an der RTL Live Arena suivéieren.

