Um Freideg den Owend waren nees eng ganz Partie Lëtzebuerger Futtballer mat hire Veräiner am Ausland am Asaz.

Den Enes Mahmutovic stoung am Derby an der Bulgarescher 1. Liga bei ZSKA Sofia an der Startformatioun, am Auswäertsmatch géint Slavia Sofia. ZSKA war an der 67. Minutt duerch e Selbstgoal vum Georgiev mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 86. Minutt konnt de Raychev awer op 1:1 ausgläichen. Bei deem Resultat ass et dunn och bliwwen.

1. Liga a Polen: De Sébastien Thill krut et mat sengem Veräin Rzeszow auswäerts mat Polonia ze dinn. No 12 Minutte war Polonia scho mat 2:0 vir, dat duerch zwee Goler vum Bajdur. An der 32. Minutt konnt den Oleksy op 2:1 verkierzen. An der 63. Minutt war et den 2:2 duerch de Wachowiak. Dobäi sollt et och bleiwen. De Lëtzebuerger huet de komplette Match duerchgespillt.

An der 2. Liga an Éisträich huet St. Pölten mam Dirk Carlson géint den SK Sturm Graz gespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a konnt sech an der 11. Minutt iwwert d'1:0-Féierung duerch en Eelefmeter vum Keiblinger freeën. An der 23. Minutt huet den Dadic op 2:0 erhéicht an an der 40. Minutt war et de Lëtzebuerger, deen de Score op 3:0 erhéicht huet. An der 84. Minutt ass zwar nach den 3:1 gefall, ma um Enn goufen et 3 wichteg Punkte fir Sankt Pölten, déi elo op der 3. Plaz an der Tabell stinn.

An der 2. Bundesliga souz den Danel Sinani beim FC St. Pauli op der Bänk, wéi et am Derby géint den HSV gaangen ass. No den éischte 45 Minutte war St. Pauli 2:0 vir, dat duerch Goler vum Irvine an der 15. Minutt an duerch e Selbstgol vum Golkeeper Heuer Fernandes an der 27. Minutt, deen eng Réckpass kuerz virum Gol wollt degagéieren, ma de Ball ass versprongen an am eegene Gol gelant. An der 2. Hallschent huet den HSV du bannent just 2 Minutten nees fir den Ausgläich gesuergt, dat duerch Goler vum Glatzel (58.) an dem Pherai (60.).

An der 1. Bundesliga krut den SV Darmstadt 98 Besuch vum 1. FC Köln mam Lëtzebuerger Mathias Olesen, deen awer net vun Ufank un um Terrain stoung. Et huet dann och 60 Minutte gedauert, bis den éischte Gol gefall ass, an dat zu Gonschte vun de Kölner. Den Davie Selke konnt an d'Gäscht mat 1:0 a Féierung bréngen. E vermeindlechen 2:0 duerch de Maina gouf no Videobeweis annuléiert. Et goung Schlag op Schlag. An der 72. Minutt gouf dunn en Händs-Eelefmeter fir Darmstadt och nees duerch de VAR annuléiert.

An der 85. Minutt gouf dunn de Mathias Olesen fir de Linton Maina agewiesselt. Um Score sollt sech, trotz 5 Minutten Nospillzäit, näischt méi änneren. Duerch déi Victoire vu Köln géint Darmstadt tausche béid Veräiner hir Positioun an der Tabell, dat op de Plaze 15 a 16. Allebéid hu se no 13 Spilldeeg eréischt 9 Punkten.