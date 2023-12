An der italieenescher Serie A behaapt sech Juventus Turin Auswäerts mat 2:1 géint den AC Monza an iwwerhëlt virleefeg d'Tabelleféierung.

Laang hat et no engem 1:0 Schlussresultat zu Gonschte vun der Juve ausgesinn. An der 12. Minutt hat de Rabiot de Gaascht aus Turin a Féierung bruecht. Et huet bis déi 91. Minutt gedauert, bis de Carboni nach den Ausgläich fir Monza schéisse konnt. Ma domat war et nach net gelaf... an der 94. Minutt huet de Gatti de Spiiss nees ëmgedréint an d'Juve gewënnt duerch dee spéide Gol a séchert sech virleefeg elo mol d'Tabelleféierung an der Serie A.

Inter Mailand spillt eréischt e Sonndeg beim SSC Neapel a ka sech déi 1. Plaz dann zeréckhuelen.

An der Ligue 1 hat Stade Reims de Racing Strassbourg op Besuch. De Richardson huet an der 10. Minutt den 1:0 fir Reims geschoss, iwwerdeems den Daramy kuerz virun der Paus op 2:0 erhéije konnt. An der zweeter Hallschent konnt de Gameiro duerch en Eelefmeter op 2:1 verkierzen.