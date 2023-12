E Samschdeg de Mëtteg sinn am Dammefuttball zwou vun den Aachtelsfinallen an der Coupe gespillt ginn.

Zu Rëmeleng huet de Favorit vu Beetebuerg sech ganz däitlech duerchgesat. D'Lokalekipp huet sech misse mat 0:15 géint den Éischtligist geschloe ginn.

Tëscht Nidderkuer a Mäertert-Waasserbëlleg stoung et iwwerdeems 1:1 no 90 Minutten. Am Eelefmeterschéissen hu just d'Gäscht d'Nerve behalen, déi soumat an d'Véierelsfinall anzéien.