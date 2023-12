Den Trainer vun der Futtballnationalekipp hat mëttlerweil e Gespréich mam FLF-President Paul Philipp, ma et muss ee sech nach emol zesummesetzen.

De Luc Holtz ass deen erfollegräichste Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer vun allen Zäiten. Elo Enn Dezember leeft de Kontrakt vum 54 Joer alen FLF-Coach aus. An de leschte Woche gouf vill driwwer spekuléiert, wéi et géif weider goen. Nieft de sportleche Succèse goufen et jo och déi eng oder aner aussersportlech Turbulenzen am Kader. De Franky Hippert huet nogefrot, wou een an deem Dossier Kontraktverlängerung drun ass:

Zanter August 2010 ass de Luc Holtz elo Lëtzebuerger Nationaltrainer. An der leschter Campagne hunn d'Rout Léiwe 17 Punkte gesammelt, esou vill goufen et der an der Geschicht vun der FLF-Formatioun nach ni an enger Qualifikatioun. Lo stellt sech natierlech d'Fro; ass mëttlerweil eppes decidéiert, respektiv de Kontrakt scho verlängert? Luc Holtz:"De Kontrakt ass nach net verlängert. De President hat et jo ugekënnegt an der Press, datt mer eis géifen zesummesetzen, dat hu mir och d'lescht Woch gemaach, mir haten e längert Gespréich mateneen, e ganz gutt Gespréich muss ech soen, an leider huet d'Zäit gedrängt, esou datt mer net fäerdeg gi sinn."

Elo an dësen Deeg wëll ee sech nach emol zesummesetzen.

Luc Holtz: "Ech hoffen an ech denken, datt mer dann alleguerten op e gemeinsame Nenner kommen, fir dann déi Geschicht, an wann een och d'Resultater kuckt an och d'Aart a Weis wéi mer Futtball spillen an déi vill Fester déi mer schonn zesumme konnte feieren, fir datt mer nach e bëssen zesummen déi Fester feieren."

130 mol souz de Luc Holtz an de leschten 13 Joer op der FLF-Trainerbänk, dobäi goufen et 31 Victoiren, 25 Remisen a 74 Defaiten. Den FLF-Coach huet sech an de leschte Wochen awer och esou seng Gedanke gemaach.

Luc Holtz: "Ob mer déi Spëtzt, déi Äisspëtzt nach net erreecht hunn, an ech denken, datt mer do nach e bëssen eropklammen an vun dohier ass och vu menger Säit aus de Gedanken an de Wëllen do, fir där Geschicht nach e bësse bäizewunnen."

An déi kéint jo dann am Mäerz de virleefegen Héichpunkt kréien, wann d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp, sou wéi et jo dann ausgesäit, nach ëmmer mam FLF-Trainer Luc Holtz, sech iwwert d''Play-Offs vun der Nations League, fir d'Endphase vun der Europameeschterschaft, déi am Summer an Däitschland ass, géif qualifizéieren.