An der italieenescher Serie A konnt Juventus Turin géint SSC Neapel mat 1:0 gewannen, dat duerch e Gol vum Gatti an der 51. Minutt.

Domadder iwwerhëlt d'Juve virleefeg nees d'Tabelleféierung mat 36 Punkten no 15 Spilldeeg. Inter Mailand (35 Punkten) kann e Samschdeg awer nees laanschtzéien. Fir si geet et géint Udinese Calcio.

An der 1. portugisescher Liga kënnt den Tabellenzweete Benfica Lissabon doheem net iwwert en 1:1 géint den SC Farense eraus. Farense war an der 51. Minutt duerch de Claudio Falcao a Féierung gaangen. De Rafa konnt an der 71. Minutt fir Lissabon ausgläichen.

A Spuenien war et den Duell tëscht den Tabellen-Nopere vum FC Getafe an dem FC Valencia. Si si punktgläich an dëse Match gaangen. Laang huet et och duerno ausgesinn, wéi wann et dobäi géif bleiwen. Et huet bis déi 87. Minutt gedauert, bis Getafe duerch de Mayoral den 1:0 konnt markéieren. Dobäi war Valencia zanter der 50. Minutt just nach zu 10, nodeems de Gabriel Paulista giel-rout gesinn hat. An der 89. Minutt krut dunn de Javi Guerra souguer direkt rout a Valencia war just nach zu 9. Ma domat war et nach net gedoen. Och Getafe huet de Match net mat 11 Leit op en Enn bruecht. An der 93. Minutt krut den Domingos Duarte och glat rout. Um Score sollt sech awer näischt méi änneren. Duerch déi Victoire klëmmt Getafe op Plaz 8, iwwerdeems Valencia op Plaz 10 zeréckfält.