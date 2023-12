D‘Stad Lëtzebuerg huet matgedeelt, datt d‘nächst Joer Entretiensaarbechten um Wuess vum Stade de Luxembourg gemaach musse ginn.

Déi Aarbechten, déi tëscht 8 an 12 Wochen dauere wäerten, wären néideg, fir d‘Qualitéit an d‘Liewensdauer vum Terrain ze erhalen. D‘Lëtzebuerger Futtball- respektiv Rugbyfederatioun goufe concertéiert. Den nationalen an internationale Kalenner vun der FLF misst awer adaptéiert ginn. Weider Detailer kéimen no, heescht et am Communiqué vun der Stad Lëtzebuerg.