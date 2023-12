Den Danel Sinani hat am leschten EM-Qualifikatiounsmatch a Liechtenstein fir e secke Feeler déi rout Kaart kritt.

D'Geriichtsinstanze vun der Uefa hunn decidéiert, datt de Lëtzebuerger fir déi nächst 2 Lännermatcher gespaart ass.

Dat heescht de Profi vun St. Pauli feelt de Roude Léiwen an deenen zwou Partië vun de Playoffs an der Nations League am Mäerz géint Georgien an duerno, wann et dozou kéim, an der Finall géint Griicheland, respektiv Kasachstan.