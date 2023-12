Wéinst de schlechte Wiederkonditiounen haten am Schi-Alpin déi 4 éischten Descentë vun der Saison bei de Männer mussen ofgesot ginn.

Fir den Optakt gouf et um Donneschdeg zu Val Gardena an Italien e Succès vum US Amerikaner Bryce Benner. Um Podium stoungen och nach den Norweger Aleksander Aamodt Kilde an de Schwäizer Marco Odermatt.