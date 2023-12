En Dënschdeg hunn de Florian Bohnert an de Gerson Rodrigues misste mat hire Veräiner Punkte loossen.

An de Partie vu Köln a Mönchengladbach an der Bundesliga stoungen déi zwee Lëtzebuerger Mathias Olesen an Yvandro Borges Sanches net am Kader. An der drëtter Liga huet de Laurent Jans bei der 1:0-Victoire vu Waldhof Mannheim géint 1860 München déi 90 Minutten iwwer gespillt.

En Dënschdeg

De Florian Bohnert huet mam SC Bastia eng Batter 2:3-Néierlag bei Saint-Etienne an der zweeter franséischer Liga missten astiechen. Bastia ass no engem 0:3 Réckstand, no Goler vum Chamost an der 5. an 9. an dem Cafaro an der 63. Minutt, nach gelongen, sech erunzekämpfen, ma d'Treffe vum Alfarela an der 71. an dem Keita an der 76. Minutt sollten net duergoen, nach e Punkt matzehuelen.

Besser huet et Mainz gemaach, déi ouni de Blesséierte Barreiro op Dortmund gereest sinn. Ëmmerhin ass fir den Aussesäiter hei ee Punkt beim 1:1 erausgesprongen. Fir Dortmund hat de Brand no 29 Minutte getraff, de van de Berg hat kuerz virun der Paus ausgeglach.

1:3 verléiert de Gerson Rodrigues mat Sivasspor zu Istanbul bei Basaksehir. De Lëtzebuerger gouf an der 63. Minutt agewiesselt, konnt awer um Resultat näischt méi veränneren. Dobäi war seng Ekipp no 26 Minutten duerch den Saiz a Féierung gaangen, ma kuerz virun der Paus huet de Piatek vum Punkt ausgeglach. Kuerz no der Paus huet hie vum Punkt de Match gedréint a just virun der Awiesselung vum Rodrigues huet de Pelkas den 3:1 fir Basaksehir geschoss.