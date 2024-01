Zwou Wochen, nodeems den 1. FC Köln säin Trainer Steffen Baumgart entlooss huet, huet een elo en Nofollger fonnt.

Den Timo Schultz iwwerhëlt de fräien Trainerposten a soll mat de Kölner de Maintien erreechen. Hie war fir d'lescht Trainer beim FC Basel an der Schwäiz, dat awer just fir knapp 3 Méint. Do virdru war hien Trainer beim FC St. Pauli.