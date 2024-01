Am nationale Futtball deit sech ee groussen Transfert un. RTL-Informatiounen no soll den Artur Abreu a ganz enkem Kontakt mam FC Déifferdeng 03 stoen.

Wa béid Clibb an de Spiller sech eens ginn, géif den Offensivpiller nach an der Wanterpaus vun Titus Péiteng bei den Tabelleleader aus der BGL Ligue wiesselen.

Den Artur Abreu zielt zanter Joren zu deene beschte Spiller am Lëtzebuerger Championnat an huet dës Saison bis elo 5 Goler geschoss an der 4 virbereet.

D'Reprise am Championnat ass de Weekend vum 11. Februar.