E Mëttwoch den Owend spillt d'Lëtzebuerger Handballnationalekipp vun den Hären den Allersmatch an der WM-Qualifikatioun.

Nom iwwerzeegende Weiderkommen am Kader vun der EM-Qualifikatioun, dëst géint Lettland, stinn haut a muer fir d'Handballnationalekipp zwee WM-Qualifikatiounsmatcher géint Israel um Programm. Béid Kéiere gëtt an der Coque gespillt. No der exzellenter Leeschtung am Retourmatch géint Lettland dierf een op ganz uerdentlech Resultater hoffen.

Virschau WM-Qualifikatioun Lëtzebuerg-Israel / Reportage Serge Olmo

Um 18.45 Auer gëtt am Gymnase vun der Coque d'Partie tëscht Lëtzebuerg a Israel ugepaff. Dir kënnt de Match am Livestream op RTL.lu suivéieren.

De Stream gëtt vun Handball TV produzéiert.