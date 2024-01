Obwuel et mam Tornado an de Beefort Knights just 2 Äishockeyveräiner bei eis am Land ginn, boomt dës Sportaart awer.

Reegelméisseg ass d'Nationalekipp op der Weltmeeschterschaft mat dobäi. Elo gëtt et awer eng Première. Fir déi éischte Kéier iwwerhaapt trëtt eng Lëtzebuerger U20-Nationalekipp bei enger Weltmeeschterschaft un. Zu Sarajewo spillen d'Lëtzebuerger an der drëtter Divisioun géint den Organisateur Bosnien-Herzegowina an och géint Südafrika. Am RTL-Interview huet de President vun der Äishockey-Federatioun, den Alain Schneider, erkläert, wat den Zweck ass, fir bei der WM dobäi ze sinn a wat d'Ziler sinn. Alain Schneider am Interview iwwer den Zweck Alain Schneider am Interview iwwer d'Ziler