Vum 26. bis den 28. Januar ass den Euro Meet an der Coque. RTL.lu weist d'Courssen am Livestream.

Vun dësem Freideg u steet an der Coque déi 24. Editioun vum CMCM Euro Meet um Programm. Och dëst Joer sinn nees vill héichkaräteg Schwëmmer a Schwëmmerinnen um Depart. Mat dobäi sinn ënnert anerem d'Olympia-Gewënner Sarah Sjoestroem aus Schweden an den Chad Le Clos aus Südafrika. Mat dobäi awer och den zweefache Weltmeeschter David Popovici aus Rumänien an den Europameeschter Szebasztian Szabo aus Ungarn.

PDF: Top-Schwëmmer a -Schwëmmerinne beim CMCM Euro Meet 2024

Déi bescht Lëtzebuerger Schwëmmer a Schwëmmerinne sinn och um Depart. Mat dobäi sinn d'Maud Allar, de Pit Brandenburger, de Joao Carneiro, den Albert Chaussard, de Rémi Fabiani, de Julien Henx, de Finn Kemp an de Max Mannes.

PDF: Zäitplang CMCM Euro Meet 2024

De Programm vun de Streamen aus der Coque

Freideg, 26. Januar

Vu 16.00 Auer bis 18.30 Auer (Finallen)

live op RTL.lu an op der App

kee Commentaire

Samschdeg, 27. Januar

Vu 15.30 Auer bis 18.45 Auer (Finallen)

live op RTL.lu an op der App

kee Commentaire

Sonndeg 28. Januar

Vu 15.45 Auer bis 18.15 Auer (Finallen)

live op RTL.lu an op der App

kee Commentaire

Resultater

LINK: Live Resultater