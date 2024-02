De Futtballprofi, dee vun den Tierke vu Sivasspor entlooss gouf, wiesselt elo a Slowakei.

Bis Enn vun der Saison ass de Lëtzebuerger Nationalspiller, deen nach bei Dynamo Kiew bis Juni dëst Joer ënner Vertrag steet, u Bratislava ausgeléint, esou schreif d'Tageblatt.

Vitaj u nás GR10 🩵

Najúspešnejší luxemburský strelec v národnom drese, Gerson Rodrigues🇱🇺, sa minimálne na rok stáva belasým. Prajeme mu veľa úspechov v našom drese.https://t.co/Rl33tW6BbG#spolusmeslovan #belasimajstri #rodrigues pic.twitter.com/8h4HHooyRU — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) February 2, 2024

An der Fortuna Ligue steet d'Ekipp aus der slowakescher Haaptstad aktuell komfortabel un der Spëtzt mat 45 Punkten no 18 Matcher a siwe Punkten Avance op den Zweeten Zilina. Bratislava ass awer och nach op der europäescher Bün ze gesinn, dat an der Europa Conference League.